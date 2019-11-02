Стало известно, когда в Золотом отменят «желтый» режим

В воскресенье, 3 ноября, будет отменен режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом (Лугагская обл.). Об этом сообщил командир оперативно-тактической группировки «Север» Олег Микац, передает «Интерфакс-Украина».

«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться – соответственно все меры выполнять, которые необходимо – как для местного населения, волонтеров, журналистов и других», – сказал Микац.

Он также сообщил, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

Замначальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко сообщил также, что в зоне безопасности в с. Катериновка, где прошло разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей – из них семеро детей.

По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас там находится полиция и районные власти обеспечивают людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

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