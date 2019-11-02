Не раздражать РФ: Встречу украинских моряков и генсека НАТО решили не проводить

Украинская сторона предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказали в этом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Dt.ua».

Основным противником, по информации источников, оказалась Франция. Она не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может «сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в "Нормандском формате"».

Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали условия для того, чтобы встреча в Нормандском формате могла состояться в ноябре. В Берлине пока не знают, когда состоится встреча в Нормандском формате на высшем уровне, но уверяют, что подготовка к ней идет.

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