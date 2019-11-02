Украина запланировала открытие КПВВ «Золотое»

На участке разведения сил и средств в Золотом начнется разминирование и демонтаж фортификационные сооружений, «которые будут заявлены». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил руководитель украинской стороны СЦКК на Донбассе Александр Борщевский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в дальнейшем планируется открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.

Он также отметил, что СЦКК контролирует ситуацию на участке с помощью 4 видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля, и ведется видеофотофиксация.

Как сообщалось ранее, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что власти Луганщины готовы открыть КПВВ в Золотом, как только будут достигнуты соответствующие договоренности.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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