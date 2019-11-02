Посольство США призвало РФ освободить удерживаемых украинских журналистов

Посольство США в Украине обратилось к РФ с призывом освободить украинских журналистов, незаконно задержанных в аннексирована Крыму и на востоке Украины. Об этом сегодня, 2 ноября, говорится в сообщении посольства в Facebook.

«Мы также призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в «Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды».

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