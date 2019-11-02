Славянские полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов (Фото)

Незаконный «бизнес» устроил 32-летний житель Славянского района. Во время второго этапа оперативной закупки оперативники и следователи изъяли у него 5 боевых гранат, полсотни патронов и дымовые шашки. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о сбыте гранат в поселке Андреевка Славянского района. Во время проверки факт подтвердился.

Доказательную базу полицейские собрали во время двух оперативных закупок, в ходе которых оперативники изъяли 4 боевые гранаты РГД, 1 гранату Ф-1, две дымовые шашки и полсотни патронов к пистолету Макарова.

Каждый взрывной предмет «бизнесмен» оценил в 400 гривен.

Полученные незаконным путем деньги и боеприпасы изъяты. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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