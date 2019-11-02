На мосту в Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции (Фото)

Сегодня, 2 ноября, подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» продолжили 10 представителей ООО «Укртрансмост». Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Отмечается, что в работе они задействовали бортовую машину, автоподъемник и автокран. К сварочным работам присоединились пять человек.

Работники занимались усилением диафрагмы мостовой опоры № 7, а также обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата.

На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.

Монтаж второй металлоконструкции начат.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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