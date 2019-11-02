Дифтерия: Министр рассказала о количестве сыворотки в стране

Эпидемии дифтерии в Украине нет, а количества флаконов с сывороткой достаточно. Об этом заявила министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая в интервью «ВВС».

«Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон – это и была потребность Украины в сыворотке», – сказала министр.

«В этом году у нас есть 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно», – считает Скалецкая.

Она уточнила, что если прививаться нужно каждому, то сыворотки применяют только для тех, кто заболел. Лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой.

Ранее сообщалось, что в этом году в Луганской области случай дифтерии был зарегистрирован в городе Рубежное у школьника 2003 года рождения в феврале.

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