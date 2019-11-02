Апелляция по делу нацгвардейца Маркива будет подана вовремя, – Геращенко

В центре Киева на здания полиции установили баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил министр МВД Арсен Аваков в Twitter.

«Любые старания РФ дискредитировать украинских бойцов не будут иметь успеха. Защищаем Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украина с тобой!», – написал Аваков.

Также советник министра МВД Антон Геращенко в Facebook сообщил, что по поручению министра МВД, встретился с украинским узником совести – Виталием Маркивым в итальянской тюрьме и сообщил ему, что вместе с лучшими итальянскими адвокатами Раффаэле Делла Валле и Никколо Бертолини к его защите приступил и украинский адвокат Александр Чебаненко. «Апелляция на абсурдный, неправосудный и не имеющий ничего общего с реальностью приговор будет подана вовремя. Слушать дело будет апелляционный суд присяжных города Милана. Мы будем и дальше бороться и делать все необходимое для освобождения солдата Виталия Маркива до полного снятия всех несправедливых обвинений. Украина покажет всему миру, что не бросает своих защитников на произвол судьбы», – написал Геращенко.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2014 году. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.

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