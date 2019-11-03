В Константиновке 14 семей лишили социальной помощи

В Константиновке (Донецкая обл.) 14 семей лишили социальной помощи. Об этом сообщила главный государственный социальный инспектор Константиновского УСЗН Элла Холодова.

«В Константиновке приостановлена выплата ГСП 14 семьям по разным причинам. Так, например, семье Петренко, где воспитываются трое детей, назначили ГСП в сумме две тысячи гривень в месяц. При проверке выяснилось, что семья имеет доставшийся от родителей в наследство земельный пай в одном из сел района. А в декларации о доходах его наличие не указано. За предоставление недостоверной информации, семья на следующие полгода лишена выплат, и придется им возвращать полученные за шесть месяцев 12 000 гривень», – рассказала Холодова.

При этом она отметила, что если семья не может сразу возместить выплаты, ей предлагают заключить договор погашения переплаты. Срок его действия зависит от материального положения семьи. Через полгода семья может обратиться вновь за назначением государственной социальной помощи.

«В случае, если человек не возвращает полученные незаконным путем деньги, то мы вынуждены обратиться в суд. И, естественно, ни о каком продолжении выплат речь идти не может», – пояснила она.

Источник: ZI

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