В «ЛНР» назвали количество получивших российские паспорта

Более 36 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области получили паспорта России в упрощенном порядке. Об этом сообщил «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, передают местные интернет-ресурсы.

«В настоящее время более 36 тысяч наших земляков стали обладателями гражданства РФ, и более 60 тысяч наших граждан подали документы на приобретение российского гражданства», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили о выдаче жителям 33 тыс. российских паспортов

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