Луиш Каштру: Нам нужно было осуществить ротацию

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу во Львове и предстоящий матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Так, он ответил на вопрос, сознательно ли была такая ротация, понимая, что с «Карпатами» легко добыть три очка. «Нет, мы прекрасно знали, что "Карпаты2 сыграли вничью с "Динамо". Был очень сложный матч, и они добились отличного результата. Нельзя ставить одних и тех же ребят на "Александрию", "Динамо" и "Карпаты" – это было бы самоубийство для нас. Не стоит забывать, что через четыре дня поединок с загребским "Динамо". "Карпаты" это или другой клуб, нам нужно было провести ротацию. Никаких сомнений в силе соперника не было, наоборот, думаю, футбол уже доказал, что простых команд нет. Каждый оппонент заслуживает максимального уважения, потому что результаты могут быть совершенно неожиданными. Команда, идущая на первом месте, может потерять очки с той, что замыкает таблицу. Мое уважение к "Карпатам" максимальное. Но мы не могли проводить одним составом три матча подряд, принимая во внимание поединок с "Динамо" (Загреб) на следующей неделе. Плюс я доверяю всем футболистам, которые у нас есть», – отметил главный тренер.

Каштру также высказал мнение по поводу дискуссии в украинской журналистике, влияет ли уровень чемпионата Украины на выступления в еврокубках. «Думаю, все, кто сейчас находится в этом зале, отдают себе отчет, что лучшие чемпионаты в мире – в Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Первые четыре – сильнейшие. Представители этих лиг чаще всего доходят до финала Лиги чемпионов. Думаю, сейчас нет смысла обсуждать эти вещи. Чемпионат Украины вот такой. Он такой же, как в Португалии, других меньших футбольных странах, но он продолжает оставаться интересным. У нас в принципе есть пять-шесть команд, которые борются за лидерство в таблице, они сильны. Каждый год так, и во всех остальных чемпионатах происходит такое же. Вы спрашиваете, влияет ли внутренний чемпионат на продуктивность в еврокубках? Да, конечно же. Чем больше соревнования во внутреннем чемпионате, тем сильнее клуб на евроарене. Но мы ни в коем случае не должны говорить, что чемпионат плохой, искать отговорки. Мы знали, как обстоят дела. Нам нужно принять это во внимание и думать, что нужно сделать в еврокубковых матчах, чтобы уменьшить разницу с представителями сильных чемпионатов. Мы должны противостоять им и стараемся делать это в каждом матче. Если не получается что-то изменить, нужно смотреть на реалии. Раз они таковы, значит, мы должны работать в таких реалиях», – объяснил Луиш Каштру.

Напомним, что в 13-м туре чемпионата «Шахтер» во Львове сыграл с «Карпатами», забив три мяча и не пропустив ни одного.

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