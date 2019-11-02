На разминирование Донбасса Финляндия готовит помощь в 600 тысяч евро

Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в ходе визита в Станицу Луганскую сегодня, 2 ноября, сообщает «Интерфакс – Украина».
«Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет (помощи) на 600 тысяч евро для разминирования», – сказал Хаависто.Напомним, что участок разведения №1 (Станица Луганская) с рабочим визитом посетила делегация Финляндской Республики во главе с министром иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто. Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий пророссийских незаконных вооруженных формирований.
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