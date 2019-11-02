На разминирование Донбасса Финляндия готовит помощь в 600 тысяч евро

Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в ходе визита в Станицу Луганскую сегодня, 2 ноября, сообщает « Интерфакс – Украина ».

« Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет (помощи) на 600 тысяч евро для разминирования», – сказал Хаависто.