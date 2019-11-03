Сводка из зоны ООС за 2 ноября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 2 ноября: Версии сторон конфликта

03.11.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 3 октября сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов:

  • вблизи Новогригорьевки – из минометов калибра 120 мм;
  • у Авдеевки – из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;
  • дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 9 обстрелов:

  • у Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
  • трижды неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
  • дважды вблизи Хутора Вольного – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
  • у Шумов – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Зайцево – из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Вчера, 2 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Ясиноватой,  Белой Каменки, Спартака, Широкой Балки, Зайцево (южное), Горловки (пос. шахты им. Изотова), Гольмовского, Докучаевска, Пикуз (до переименования Коминтерново), Петровского, Старомихайловки. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, АГС, РПГ, БМП-1 пулеметы и стрелковое оружие. 

В «ЛНР» по данным на вечер 2 октября сообщили о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Был обстрелян район сел Санжаровка и Нижнее Лозовое. Применялись  станковый противотанковый гранатомет и БМП-1.

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