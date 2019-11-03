Сводка из зоны ООС за 2 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 3 октября сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов:

вблизи Новогригорьевки – из минометов калибра 120 мм;

у Авдеевки – из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 9 обстрелов:

у Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

трижды неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

дважды вблизи Хутора Вольного – из стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

у Шумов – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Вчера, 2 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Ясиноватой, Белой Каменки, Спартака, Широкой Балки, Зайцево (южное), Горловки (пос. шахты им. Изотова), Гольмовского, Докучаевска, Пикуз (до переименования Коминтерново), Петровского, Старомихайловки. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, АГС, РПГ, БМП-1 пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» по данным на вечер 2 октября сообщили о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Был обстрелян район сел Санжаровка и Нижнее Лозовое. Применялись станковый противотанковый гранатомет и БМП-1.

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