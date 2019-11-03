Переселенцам: Три сервиса для получения правовой помощи

Для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.
«Как получить одноразовую денежную помощь ВПЛ? Что делать, если не выплачивают пенсию? Как получить загранпаспорт ребенку? Держите подборку сервисов, которые помогут вам сэкономить время за поиском ответов на важные вопросы», – говорится в сообщении.
Так, к ним относятся:
- Мобильное приложение «Твое пр@во» (Твоє пр@во). Это юридический справочник для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Здесь вы найдете ответы на множество юридических вопросов, можете скачать и сохранить образцы документов и заявлений, которые могут понадобиться при обращении в госорганы и суд. Если не нашли нужную информацию, то вы можете получить бесплатную консультацию эксперта.
- Мобильное приложение IDPRights. Еще одно приложение для юридической помощи и защиты прав ВПЛ. Здесь вы найдете информацию о важных новостях для ВПЛ, дорожные карты решения актуальных проблем, ознакомитесь с действующим законодательством, а также получите перечень необходимых контактов на местах. Важная функция – вопрос юристу.
- Сервис WikiLegalAid. Это своего рода Википедия, только по актуальным правовым вопросам. Вся информация представлена в виде инструкций с разъяснениями и необходимыми ссылками.
Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.
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