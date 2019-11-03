На КПВВ «Станица Луганская» появились новые информационные стенды (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) появились новые информационные стенды. Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

«Они размещены в месте для ожидания, чтобы большее количество людей могло ознакомиться с полезными материалами», – говорится в сообщении.

В частности, по информации правозащитников, на стендах есть инфографики о том, как получить статус ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта, о домах ветеранов в Украине и тому подобное.

По словам советника по социальной сплоченности в Луганской области Яны Любимовой, ежедневно мимо КПВВ проходит более 15 тыс. человек, поэтому «важно иметь возможность размещения информации, чтобы помочь людям узнать о своих правах».

Стенды установлены благотворительной организацией «БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез"» при содействии Министерства по делам ветеранов и Луганской областной государственной администрации.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобили. Также на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям бесплатно оказывают помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.

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