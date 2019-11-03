Школы зоны ООС могут недополучить образовательную субвенцию, – Лубинец

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой не уменьшать образовательную субвенцию для учебных заведений зоны ООС. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Новое правительство вместо того, чтобы заниматься оптимизацией жилищно-коммунальных тарифов, начало заниматься оптимизацией малокомплектных школ, которая фактически сводится к их закрытию. Никто не подумал о практических последствиях таких шагов: отсутствие автобусов, большие расстояния между населенными пунктами, бездорожье… Все это требует дополнительного финансирования. А что делает взамен правительство? Уменьшает образовательную субвенцию!», – написал он.

Глава Комитета привел в пример ситуацию в Волновахском районе, который расположен на линии соприкосновения в Донецкой области. «48 школ в следующем году недополучат 34 млн грн для педагогов», – заявил он.

«Обращаюсь к главе правительства Алексею Гончаруку с настоятельной просьбой при доработке ко второму чтению законопроекта о Государственном бюджете не уменьшать образовательную субвенцию для учебных заведений зоны ООС», – резюмировал Дмитрий Лубинец.

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