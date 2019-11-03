Пограничники показали, как тренируют служебных собак, служащих вблизи линии разграничения на Донетчине (Фото)

Четырехлапые пограничники, которые служат вблизи линии разграничения на Донетчине, регулярно проходят проверку навыков. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«Утро наши хвостики-носики начинают бодро: инструктажи – тренировки – служба ... Четырехлапые пограничники продолжают ежедневный поиск наркотических веществ, оружия и боеприпасов вблизи линии разграничения. В их компетенции как выявление запрещенного и опасного в тайниках в авто, так и поиски схронов с целыми арсеналами российско-террористических войск в лесополосах и зданиях», – говорится в сообщении.

Так, чтобы профессиональные нюхачи оставались в тонусе, их навыки проверяют с помощью закладок запахоносителей. Благодаря этому проверяются главные умения служебной собаки – обучаемость на поиск и внимательность к выполнению команд.

Напомним, а Донецкой области благодаря служебным полицейским собакам были раскрыты около 300 преступлений.

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