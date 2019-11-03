Катериновка: Что происходит после разведения войск вблизи Золотого (Фото)

Вблизи Золотого (Луганская обл.) завершилось разведение сил и средств в зоне № 2. Поэтому здесь начинается разминирование демилитаризованного участка и демонтаж военных конструкций. Зона разведения – около 2 км по фронту. Поселок Золотое-4 пока остается под контролем украинских сил. Подразделения ВСУ отошли из Катериновки и заняли господствующие высоты над селом, пишет «Радио Свобода».

Так, 1 ноября было завершено формальное разведения сил и средств на участке № 2. Украинская армия и незаконные вооруженные формирования (НВФ) были отведены на 1 км назад. Далее предстоит разминирование и демонтаж фортификационных сооружений в течение 30 дней. Все это верифицируют наблюдатели ОБСЕ. Также они совместно с СЦКК наблюдают за соблюдением тишины на этом участке фронта.

Одна из причин разведения именно здесь – надежда на то, что КПВВ «Золотое» таки заработает. Пока КПВВ «Золотое», как и раньше, работает только с украинской стороны. Он является единственной дорогой к Катериновке, которая снова стала «полусерой» зоной.

Перед новыми позициями украинской армии – ряды колючей проволоки в поле, далее – демилитаризованная зона. Также по полю тянутся недавно прорытые техникой инженерных войск окопы, которые еще надо обустроить.

Немного дальше от нового «нуля» солдаты устраивают и восстанавливают накопанные когда-то позиции вокруг КПВВ «Золотое». Армейские подразделения все еще перевозят вещи и обустраиваются в новых блиндажах вокруг КПВВ. Большинство военных, которые ранее были на линии фронта, «не в восторге» от разведения. Но это – армия. Приказ есть приказ.

Село Катериновка теперь разделено на две части. Доступ в него возможен как на транспорте, так и пешком. Село начинается в сотне метров от КПВВ. По условиям разведения, одна сторона улицы в Катериновке теперь, так сказать, «украинская», другая – «серая».

Большинство домов в селе заброшены. Заселенных дворов сейчас 86. Проживает 150 жителей, из них 7 детей. «Самому младшему из старших» – 56 лет.

В селе дежурит вооруженная полиция и Нацгвардия. Местная жительница, однако, сказала, что после шести вечера они уезжают из села.

В единственном магазине Катериновки есть все необходимое – колбасы, рыба, фрукты, овощи. По словам местных жителей, из-за режима «желтый» в зоне ООС пару дней были проблемы с доставкой, но пока все хорошо.

Местные жители с журналистами не очень хотели разговаривать и старались держаться подальше от камер. Кто-то из них был за, кто-то против разведения, но вот оно произошло, и теперь все ждут, что же будет дальше и какой будет жизнь во вновь «полусерой зоне». Село ранее уже было в «серой зоне». В январе 2018 года украинская армия вернула его под свой контроль.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: