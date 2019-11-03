К обеду будет пусто: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 октября

Сегодня утром, 3 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Аня: «6:43. Майорск в сторону Горловки на 6:30 машин 50 из них 30 перевозы»;

Эдя: «7:36. Горловка на Артемовск, пеших четверть сетки»;

Приходько: «8:34. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:30 (мск) на пункте пропуска 190 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 120 человек пешей очереди»;

Виталий: «9:07. Сейчас на посту днр пеших из днр полсетки. Пешую очередь на выезд из днр пропускают на 3 окна. На въезд в днр пешей очереди нет, только по прибытию автобуса 14А».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Егор: «4:22. 5:00 (мск) Каргил. Основная в кармане перед мостом. Льготы 12 авто. Левая обочина – три машины. Посмотрим, что дальше будет»;

Доктор: «5:58. Основная на середине моста(больше 100 авто), льгота 70 машин»;

Елена: «7:23. На 6:25 по Украине, Каргил в Украину – основная в верхней части подъема, льгота – конец у подножия подъема

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Донецк: «7:57. На Еленовке в сторону Украины очередь большая. Говорят, света нет»;

Татьяна: «8:33. На Еленовке в сторону Украины машин 60. Приехали в 5:30 (мск) только прошли! На Новотроицке на знаке 50 в сторону Украины»;

Sharap: «8:52. На Еленовку приехал в 5 утра, в 6:30 началось движение, сейчас стою третьим перед таможней. При таком движении к обеду будет пусто. Да, кстати, свет есть»;

Александр: «8:56. Еленовка: общей 60, льготы 2 в Мариуполь, в Донецк 30 авто. Пеших и туда и обратно по 30 чел».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь»:

Лида: «7:26. Основная на Октябре на пол подъема. Льготная чуть меньше».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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