Праздновали День села: Парень получил ранения в Золотом-5

В неподконтрольном украинскому правительству Золотом-5 (Михайловке) 16-летний парень получил огнестрельные ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«1 ноября команда СММ уточняла сообщения о том, что 21 сентября 2019 года парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к северо-западу от Луганска)», – говорится в сообщении.

В больнице в Первомайске (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) медработники сообщили, что 21 сентября 2019 года в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия.

По словам медработников, в больнице ему также оказали психологическую помощь. 1 октября 2019 года мать (40 лет) парня и 5 соседей (в возрасте 55–65 лет) сообщили, что парень получил ранения перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села.

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