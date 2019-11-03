Мобильный сервисный центр МВД: Где будет работать на Донетчине в ноябре (График)

Мобильный сервисный центр МВД: Где будет работать на Донетчине в ноябре (График)

03.11.19 13:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области с 7 по 27 ноября состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график был размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МСЦ МВД:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

  • 7 ноября – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;
  • 8 ноября – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
  • 13 ноября – Мангуш, пр-т Мира, 72;
  • 14 ноября – Никольское (до переименования – Володарское), ул. Свободы, 87;
  • 20 ноября – Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;
  • 21 ноября – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
  • 27 ноября – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Героев Труда, 3.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

Напомним, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) представлен четвертый в регионе сервисный центр МВД нового образца.

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