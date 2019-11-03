Режим «желтый» в Золотом отменять не будут, – ОТУ «Север»

3 ноября отмены режима безопасности «желтый» в районе КПВВ «Золотое» и на участке разведения сил и средств не будет. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактического управления (ОТУ» «Север».

В сообщении подчеркивается, что процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также в пресс-службе указали, что слова командира оперативного тактической группировки «Север» Олега Микаца «неверно интерпретировали».

«В настоящее время в районе проведения ООС введен режим безопасности "желтый" с 28 октября. Он будет продолжаться и будет отменен только решением командующего ООС. К сожалению, некоторые представители средств массовой информации неверно интерпретировали слова командира ОТУ "Север" генерал-майора Олега Микаца и предоставили материал в котором написано об отмене с 3 ноября режима безопасности "желтый"», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее со ссылкой на слова Олега Микаца сообщалось об отмене с 3 ноября режима безопасности «желтый» на участке разведения мил и средств в Золотом.

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