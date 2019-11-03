Переселенцам предлагают жилье на Днепропетровщине (Фото)

В Днепропетровской области Чумаковская объединенная территориальная громада (ОТГ) приглашает на проживание переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Так, в селе Чумаки есть социальное общежитие, созданное в рамках проекта УФСИ. Оно расположено по адресу ул. Мелиоративная, 7б.

В доме расположено 10 однокомнатных квартир и 13 комнат, которые оборудованы всем необходимым и полностью готовы к проживанию. Общежитие готово принять 52 человека. «Двери социального жилья открыты для всех желающих переселенцев, а особенно рады будут видеть учителей и врачей», – говорится в сообщении.

В ОТГ есть детский сад и три школы. Также на территории Чумаковского сельского совета находятся 10 фермерских хозяйств и 20 предприятий различных форм собственности. Основные направления деятельности предприятий – производство и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление колбасных изделий и полуфабрикатов.

«Не может не радовать и расположение Чумаковской ОТГ – дорога до города Днепр занимает около 40 минут», – отмечается в сообщении.

Те, кого заинтересовало предложение, могут обращаться в Чумаковскую ОТГ:

тел. + 38 (066) 976 75 10;

e-mail: chumaksilrada@gmail.com;

ул. Школьная, 13, с. Чумаки, Днепровский район, Днепропетровская область, 52020;

режим работы: пн-пт 8:00-17:00, перерыв – 12:00-13:00.

Напомним, в Украине, как ни прискорбно это констатировать, вопрос обеспечения переселенцев жильем за счет государственных программ и инициатив до сих пор остается нерешенным. А недостаточный уровень доступа к качественному жилью имеет непосредственное влияние на тенденции к перемещению и случаи возвращения на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса или в зону ведения боевых действий.

Как сообщалось ранее, условия проживания внутренних переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, и не выдерживают критики по сравнению с домами для компактного проживания ВПЛ не только в Западной Европе, но и в государствах Балкан, переживших военные действия.

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