Переселенцам предлагают жилье на Днепропетровщине (Фото)

В Днепропетровской области Чумаковская объединенная территориальная громада (ОТГ) приглашает на проживание переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.
Так, в селе Чумаки есть социальное общежитие, созданное в рамках проекта УФСИ. Оно расположено по адресу ул. Мелиоративная, 7б.
В доме расположено 10 однокомнатных квартир и 13 комнат, которые оборудованы всем необходимым и полностью готовы к проживанию. Общежитие готово принять 52 человека. «Двери социального жилья открыты для всех желающих переселенцев, а особенно рады будут видеть учителей и врачей», – говорится в сообщении.
В ОТГ есть детский сад и три школы. Также на территории Чумаковского сельского совета находятся 10 фермерских хозяйств и 20 предприятий различных форм собственности. Основные направления деятельности предприятий – производство и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление колбасных изделий и полуфабрикатов.
«Не может не радовать и расположение Чумаковской ОТГ – дорога до города Днепр занимает около 40 минут», – отмечается в сообщении.
Те, кого заинтересовало предложение, могут обращаться в Чумаковскую ОТГ:
- тел. + 38 (066) 976 75 10;
- e-mail: chumaksilrada@gmail.com;
- ул. Школьная, 13, с. Чумаки, Днепровский район, Днепропетровская область, 52020;
- режим работы: пн-пт 8:00-17:00, перерыв – 12:00-13:00.
Напомним, в Украине, как ни прискорбно это констатировать, вопрос обеспечения переселенцев жильем за счет государственных программ и инициатив до сих пор остается нерешенным. А недостаточный уровень доступа к качественному жилью имеет непосредственное влияние на тенденции к перемещению и случаи возвращения на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса или в зону ведения боевых действий.
Как сообщалось ранее, условия проживания внутренних переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, и не выдерживают критики по сравнению с домами для компактного проживания ВПЛ не только в Западной Европе, но и в государствах Балкан, переживших военные действия.
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