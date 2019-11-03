Пенсии участникам боевых действий: Кто имеет право на снижение пенсионного возраста

В Украине военнослужащие – участники боевых действий имеют право на снижение пенсионного возраста. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

Так, по ее словам это регулируется п. 4 ч. 1 ст. 115 Закона №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно ему, право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:

«военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в антитеррористической операции в зонах ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах их осуществления, а также те, которым установлена ​​инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, которые они понесли, защищая Родину, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, выполнением интернационального долга или непосредственном участии в антитеррористической операции в районах ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в районах их осуществления, жены (мужья), если они не вступили повторно в брак, родители военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейских, умершие (погибшие) в период прохождения военной службы (выполнения служебных обязанностей) либо после увольнения со службы, но вследствие ранения, контузии, увечья, понесенных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), заболевания, связанного с пребыванием на фронте, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, выполнением интернационального долга или непосредственным участием в АТО в районах ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в районах их осуществления, лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с п. 20 ст. 6, лица с инвалидностью вследствие войны в соответствии с п.п. 12 и 13 ст. 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица из числа резервистов и военнообязанных, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с п. 19 ст. 6, лица с инвалидностью вследствие войны в соответствии с п. 11 ст. 7 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужья), если они не вступили повторно в брак, и родители, которым предоставлен статус лица, на которое распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в соответствии с абзацами 6 и 7 п. 1 ст. 10 этого закона, а также абзаца 8 п. 1 ст. 10 этого закона из числа членов семей резервистов и военнообязанных».

Они могут выходить на пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Для назначения досрочной пенсии по возрасту участники боевых действий подают документы, определенные в порядке №22-1:

документ, удостоверяющий личность;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

удостоверение участника боевых действий;

документы о страховом стаже;

справку о заработной плате за любые 60 месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000.

Размер досрочной пенсии по возрасту для участника боевых действий вычисляют в общем порядке в соответствии со ст. 27 Закона №1058:

учитывают зарплату (доход) застрахованного лица, определенную в соответствии со ст. 40 Закона №1058;

страховой стаж лица, в виде коэффициента, определенного в соответствии со ст. 25 Закона №1058.

Кроме того, по словам специалиста ПФУ, к пенсии устанавливают надбавки, повышения, доплаты, право на установление которых предусмотрено законодательством и подтверждено соответствующими документами. Участникам боевых действий к пенсии устанавливают:

повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону №3551;

целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 грн в соответствии с Законом №1603;

пенсию за особые заслуги перед Украиной при наличии у лица заслуг, предусмотренных Законом №1767.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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