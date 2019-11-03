В «ДНР»: Женщина застряла под ванной, мужчины проваливались в подвалы и колодцы

Спасатели «МЧС ДНР» оказали помощь трем жителям неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС».

Так, в Калининском районе Горловки женщина застряла под чугунной ванной. При помощи гидравлического инструмента была деблокирована голова женщины 1939 г.р.

В Шахтерске в частном домовладении извлекли мужчину, упавшего в подвальное помещение глубиной 2 м, и передали работникам скорой медицинской помощи.

В Макеевке при помощи спасательной веревки извлекли пострадавшего из канализационного коллектора глубиной 9 м и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший, 1981 г.р., от госпитализации отказался.

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