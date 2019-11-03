В ООН назвали число убитых мирных граждан на Донбассе

В ООН назвали число убитых мирных граждан на Донбассе

03.11.19 13:09dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Украине на шестом году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых. Об этом в Twitter сообщает ООН.

Там также сообщили число раненых достигло 9 000 человек.

«В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи», –  говорится в сообщении.

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