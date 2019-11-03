Пропускают быстро: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 3 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Алексей: «10:04. Только проехал Горловка-Майорск. Пеших мало. Пропускают быстро»;
- «Xacku»: «12:25. Майорск из ДНР в Украину пару машин стоят. Из Украины в ДНР перед БП ДНР стоят машин 60-80»;
- Роман: «13:24. Горловка: перед полицией никого, перед таможней около 70 машин»;
- Алексей: «13:56. Едем из Бахмута в Горловку. Перед днр очередь уже в посадке».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Мария: «10:10. Из Марьинки на Донецк прошли за 2,5 часа по льготе. На Каргиле пеших много. Очередь из машин – основная на мосту. Льготников примерно половина основной. Из Мариинки на Донецк ДНР очень медленно движется»;
- Лиля: «12:27. Общая 40, льгота 20. Прибывают машины»;
- Инна: «14:10. На Каргиле в Донецк общая 50+-, льгота 25 машин»;
- Андрей: «14:19. Каргил: общая на мост. Льготная чуть меньше».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Валентина: «12:07. Еленочка: за магазином очередь»;
- «Земляк»: «12:06. Еленовка. Очередь авто почти до поворота. Машин 150, наверное»;
- Влад: «14:01. Еленовка на Мариуполь около 100. Льготы немного»;
- Елена: «14:24. На Еленовке в Донецк 7 машин»;
- Сергей: «14:26. Еленовка в Донецк обе таможни за полчаса, зато потом 45 мин на регистрации в полицию. Еленовка в Украину (много) очередь заканчивается на подьеме».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Лида: «11:18. Пищевик на Донецк, сразу на проверку»;
- Марина: «14:03. На Октябре машин 20 в сторону Украины, льготы никого».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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