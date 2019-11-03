Пропускают быстро: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «10:04. Только проехал Горловка-Майорск. Пеших мало. Пропускают быстро»;

«Xacku»: «12:25. Майорск из ДНР в Украину пару машин стоят. Из Украины в ДНР перед БП ДНР стоят машин 60-80»;

Роман: «13:24. Горловка: перед полицией никого, перед таможней около 70 машин»;

Алексей: «13:56. Едем из Бахмута в Горловку. Перед днр очередь уже в посадке».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Мария: «10:10. Из Марьинки на Донецк прошли за 2,5 часа по льготе. На Каргиле пеших много. Очередь из машин – основная на мосту. Льготников примерно половина основной. Из Мариинки на Донецк ДНР очень медленно движется»;

Лиля: «12:27. Общая 40, льгота 20. Прибывают машины»;

Инна: «14:10. На Каргиле в Донецк общая 50+-, льгота 25 машин»;

Андрей: «14:19. Каргил: общая на мост. Льготная чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Валентина: «12:07. Еленочка: за магазином очередь»;

«Земляк»: «12:06. Еленовка. Очередь авто почти до поворота. Машин 150, наверное»;

Влад: «14:01. Еленовка на Мариуполь около 100. Льготы немного»;

Елена: «14:24. На Еленовке в Донецк 7 машин»;

Сергей: «14:26. Еленовка в Донецк обе таможни за полчаса, зато потом 45 мин на регистрации в полицию. Еленовка в Украину (много) очередь заканчивается на подьеме».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Лида: «11:18. Пищевик на Донецк, сразу на проверку»;

Марина: «14:03. На Октябре машин 20 в сторону Украины, льготы никого».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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