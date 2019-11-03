Программа СБУ «Тебя ждут дома» предусматривает амнистию членов НВФ

Служба безопасности Украины еще в августе 2015 года ввела специальную программу «Тебя ждут дома». Она распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных формированиях на неподконтрольных правительству территориях, если они не принимали участие в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия и организации, в целом — в тяжких преступлениях. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА.

По ее словам, амнистия по программе наступает, если граждане готовы содействовать раскрытию преступлений.

«Впрочем, на начало 2019 года программой воспользовались 360 человек», – подчеркивает эксперт.

При этом она отмечает, что сегодня вероятная амнистия боевиков и игнорирование принципов справедливости находится среди ключевых страхов на подконтрольной Украине территории

«В то же время неподконтрольная часть Украины озабочена стереотипами, сформированными пропагандой об уголовном преследовании всех, сведением с ними счетов и ожиданием мести», – отмечает эксперт.

По ее мнению, государству следует начать с декларирования в четких формулировках и с исчерпывающим перечнем порядка и оснований амнистии. Тогда восстановление справедливости и установление факта агрессии со стороны России на юридическом уровне через международные правовые механизмы зафиксируют высшую субъектность Украины.

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