ДТП в Луганске: Машина врезалась в столб на остановке общественного транспорта (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«ДТП на "Пернике", ул. Оборонная», – говорится в одном из местных пабликов.

Известно об одном пострадавшем. Он находится в больнице

В комментариях горожане отмечают, что в Луганске стали часто происходить ДТП. «Само по себе не удивляет что день через день аварии? Дай Бог, чтоб все живы были! Что за хрень у нас в ЛНР происходит? Одни аварии через день в постах... Почему?», – пишет Ангелина.

Ей отвечает Александр: «ГАИ не работает вообще в городе. Все летают, как хотят. Слава Богу, что на тротуар не улетел. Люди не думают, что мороз уже и дорога местами скользкая может быть. Резину не меняют. Гайцы не контролируют. Непонятно вообще чем ГАИ занимается. Вечером по городу один за одним летают гонщики далеко за сотню и никто их не наказывает».

Влад: «Столбы безопасности... Хорошо, что в остановку не въехал и людей не убил»;

Александр: «Гонять не надо на дороге»;

Александр: «Столбов бояться, в дрифт не входить!»;

Влад: «Шаробайку покрутило мощно»;

София: «Убиться в хлам в городе, где нет трафика, можно только под "чарадейку"».

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