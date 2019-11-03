В Мариуполе патрульные составили протокол на мужчину, который побил свою собаку (Фото)

В Мариуполе патрульные составили протокол на мужчину, который побил свою собаку. Об этом говорится на странице патрульной полиции в социальной сети Facebook.

«За помощью к патрульным обратились жители многоэтажки по улице 9 мая, которые сообщили, что слышали хлопки и громкий вой собаки из соседней квартиры», – говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители встретились с хозяином собаки. Владелец провел инспекторов в квартиру, где полицейские увидели напуганное животное, которое, видимо, боялось хозяина.

«На мужчину составили админпротокол по статье 89 КУоАП за жестокое обращение с животными. Сейчас владельца ожидает судебное заседание», – отметили в полиции.

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