Катастрофически не хватает работников: В неподконтрольном Донецке рассказали о проблемах в ЖКХ

Укомплектованность кадрами в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) отстает от плановой численности. Об этом рассказал в «начальник управления ЖКХ» временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка Валерий Литвинов, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По плану предусмотрено свыше 7000 человек. А по факту у нас работает чуть больше 3600 сотрудников», – сказал он.

По словам Литвинова, квалифицированные кадры уехали на заработки. «В итоге осталось только 42% рабочих. По ИТР не хватает порядка 180 человек мастеров, инженеров, плановиков. Процент комплектации дворниками у нас должен быть две тысячи 31 человек, а составляет 950. То есть, менее 50% от необходимого количества. При этом у нас работает в основном возрастной контингент. Они выполняют работы от полутора до двух норм», – пояснил Литвинов.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!