Лошади-переселенцы: Табун из Авдеевки эвакуировали в село под Запорожьем (Фото)

В село под Запорожьем из Авдеевки (Донецкая обл.) перевезли табун чистокровных спортивных лошадей. Владелец животных жил вместе с ними в конюшне, там же прятался от обстрелов. Лошадей не распродавал – до последнего верил: ситуация наладится.

Изначально на ферме было порядка 40 лошадей, но с каждым месяцем, фермеру становилось все сложнее содержать животных. Чтобы лошади не умерли от голода, он решил часть из них продать.

Спасти лошадей откликнулись двое запорожанок – Алиса Журик и Марина Панюшкина (дочка и мама). Вывезти из опасной территории табун удалось за три ходки. Операцию по спасению проводили своими силами. Фермеры, чиновники, бизнесмены – отказались помочь.

Сейчас лошади живут в селе Георгиевское (Вольнянский район).

«Эта порода – лучшие лошади в мире. Это лошадь для крупных соревнований, ими может гордиться Украина. Но конники проигнорировали проблему, с которой столкнулся этот фермер», – рассказала Марина.

Марина когда-то занималась верховой ездой, несколько лет ее родственники захотели сделать для нее подарок – купить лошадь. Марина узнала о фермере из Авдеевки (мужчина попросил не называть его фамилию). Поехала на ферму и купила кобылу по кличке Патела.

«Я видела условия, в которых оказался этот фермер. Заниматься лошадьми, когда полностью разрушена инфраструктура, невозможно. Не должны люди бояться привезти корм, не должны бояться приехать посмотреть на лошадь потенциальные покупатели. Он долго не соглашался продать. Почему? Потому что находились те, кто выкручивал ему руки, сбивая цену. А он от безвыходности вынужден был продавать. По нему видно, что он любит лошадей. Он большую часть жизни посвятил им», – рассказывает Марина.

Так и началось их знакомство. После этого, на протяжении нескольких лет Марина созванивалась с фермером, расспрашивала о ситуации. Когда узнала о том, что от 40 лошадей в табуне осталось чуть более 20, поняла, что тянуть больше нельзя, предложила фермеру вывезти лошадей в Запорожье. Он согласился.

Марина и Алиса купили небольшой участок, раньше там была тракторная бригада. Почти год потратили на оформление документов, потом приступили к обустройству конюшен. Женщины обращались во все возможные инстанции. Через соцсети собрали немного денег, кто-то согласился помощь по строительству, кто-то – нашел материалы по более дешевой цене. Так, за максимально короткие сроки, на ферме появился забор, левада, несколько сенников.

Марина живет в доме по соседству с участком, где расположена конюшня. В этот одноэтажный дом ее на время пустила местная жительница. Строение на ферме не пригодно для жилья и нуждается в ремонте.

«В Украине много коневозов. К примеру, только в Запорожской области их есть 5 точно. Но поехать и привезти лошадей согласился только один. Остальные отказались туда ехать. Этот один и цену заломил соответственно, но выхода не было пришлось соглашаться», – говорит запорожанка.

В конце прошлой неделе в село под Запорожьем переехала последняя «партия» лошадей. Теперь на ферме у Марины и Алисы живет авдеевский табун из 23 животных.

«Мы финансово выдохлись. Нам нужно сделать левады, потому как сейчас мы не можем одновременно выпускать кобыл и жеребцов. Место для выгула есть, но нет рабочих рук. Не хватает и стройматериалов. Нам нужно привести в порядок соседнее помещение, там течет крыша. Как только мы его отремонтируем, то сможем расселить лошадей. Сейчас лошади живут в достаточно тесных условиях, из-за чего частенько выясняют отношения между собой», – говорит Алиса.

В Авдеевке одна из лошадей – Гранд-Мэрси – несколько лет назад попала под БТР, выжила. После – получила осколочное ранение глаза и частично ослепла.

В табуне есть несколько животных, которые родились буквально под обстрелами, они не знают вкус яблока, морковки и не понимают, что арбуз тоже можно есть.

Сейчас за лошадьми присматривают всем селом. Местная детвора постоянно прибегает проведать, помогают по хозяйству и взрослые. Впрочем, вся финансовая нагрузка легла на плечи Марины и Алисы.

Девушка призналась: иногда руки опускаются, слезы текут рекой, но назад дороги нет – оставлять лошадей в Донецкой области было нельзя, иначе они просто погибли бы.

В месяц табун съедает 10 тонн сена, кроме того, есть затраты на витамины. Воду к конюшне подвели летом, но ведра с водой (около 40 ведер ежедневно) девчонки таскают сами, не решен вопрос и с электроснабжением (пока есть одна лампа на всех), самостоятельно чистят конюшни, носят и тюки с сеном, выгуливают лошадей. Впрочем, есть и основная работа, которую тоже нужно выполнять.

«Деньги же тоже кто-то должен зарабатывать», – смеется Алиса.

Уедут ли лошади домой, переедет ли в Запорожскую область фермер – пока вопрос открытый. Марина и Алиса говорят, что хотели бы со временем начать тренировать лошадей и готовить их к соревнованиям. Но сейчас задача номер один – пережить зиму.

Фото: Сайт Запорожья

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