Много интересного: В ландшафтном парке «Клебан-Бык» можно пройти по экотропе «Сказочный лес» (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на странице в Facebook.

По ее словам, экотропа была создана на территории лесных насаждений, ее длина составляет около двух километров. «Проехать мимо нее невозможно – в начале тропы установлены рукотворные деревянные стенды с названием, деревянные скульптуры зверей и лавочки. Вдоль всей экотропы находятся указатели, которые позволяют пройти маршрут самостоятельно и выйти на рекреационный участок "Солнечная долина"», – написала она.

Биолог отмечает, что во время путешествия по тропе посетителей ждет много интересного: и кормушки для птиц и зверей, и места для отдыха, и необычные фотозоны, и полоса препятствий. Также здесь можно узнать об истории затопленных сел.

Кроме того, экотропа является частью научно-исследовательской участка, поэтому на ней находятся исследовательские объекты: самые продуктивные деревья для мониторинга выделены и обозначены табличками. Кормушки также является частью научных исследований.

«Приглашаем всех посетить новую экотропу, получить положительные эмоции и активно отдохнуть от повседневных дел», – подытожила Галина Семенихина.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма.

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