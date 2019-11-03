Много интересного: В ландшафтном парке «Клебан-Бык» можно пройти по экотропе «Сказочный лес» (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина на странице в Facebook.
По ее словам, экотропа была создана на территории лесных насаждений, ее длина составляет около двух километров. «Проехать мимо нее невозможно – в начале тропы установлены рукотворные деревянные стенды с названием, деревянные скульптуры зверей и лавочки. Вдоль всей экотропы находятся указатели, которые позволяют пройти маршрут самостоятельно и выйти на рекреационный участок "Солнечная долина"», – написала она.
Биолог отмечает, что во время путешествия по тропе посетителей ждет много интересного: и кормушки для птиц и зверей, и места для отдыха, и необычные фотозоны, и полоса препятствий. Также здесь можно узнать об истории затопленных сел.
Кроме того, экотропа является частью научно-исследовательской участка, поэтому на ней находятся исследовательские объекты: самые продуктивные деревья для мониторинга выделены и обозначены табличками. Кормушки также является частью научных исследований.
«Приглашаем всех посетить новую экотропу, получить положительные эмоции и активно отдохнуть от повседневных дел», – подытожила Галина Семенихина.
Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма.
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