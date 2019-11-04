В Украине заработала Служба образовательного омбудсмена: Как обратиться

Сегодня, 4 ноября, в Украине заработала Служба образовательного омбудсмена. Уже официально принимаются и будут рассматриваться обращения от участников образовательного процесса. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время встречи с министром образования и науки Украины Анной Новосад, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, служба создана за два месяца «с нуля», сформирована команда, разработано немало внутренних документов, необходимых для работы, работает сайт и онлайн форма обращений. «Должность образовательного омбудсмена, прежде всего, предполагает широкую коммуникацию с обществом и информационную открытость. Поэтому мы надеемся, что Служба оправдает возложенные на него обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными. Сегодня конфликты – один из основных факторов, который мешает детям нормально сконцентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу. Служба должна минимизировать это влияние и помочь всей нашей системе образования стать успешнее», – отметила министр.

Каждый желающий может направить обращение и ознакомиться с информацией о деятельности Службы на сайте https://eo.gov.ua. Сейчас он работает в тестовом режиме. Также пользователи могут ознакомиться с базовыми разделами сайта, где выписаны права соискателей образования, родителей, педагогов и ученых.

Там также размещена контактная информация – телефон, почтовый и электронный адреса – по которым можно обратиться к образовательному омбудсмену с жалобой, предложением или за разъяснением.

Непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел Службы. При этом в ее составе также предусмотрен отдел медиа и аналитики. К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.

Контакты Службы образовательного омбудсмена:

адрес для электронных обращений: info@eo.gov.ua или по ссылке https://zvernennya.eo.gov.ua/

адрес для письменных обращений: Служба образовательного омбудсмена, 03058, г. Киев, отделение почтовой связи 58, а/я 48

телефон для связи: (044) 406 72 34, +380 951 43 87 26.

«Мы тщательно рассмотрим и проверим факты, изложенные в обращениях и жалобах. После чего образовательный омбудсмен примет решение, обоснованно ли сообщение о нарушении прав участников образовательного процесса – и каковы будут наши дальнейшие действия», – сообщается на странице образовательного омбудсмена в Facebook.

Также сообщается, что для восстановления и защиты нарушенных прав заявителей образовательный омбудсмен Сергей Горбачев имеет право посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения образования всех уровней, независимо от формы собственности и подчинения, и обращаться к ним с запросами, консультировать, представлять интересы заявителя в суде и предоставлять рекомендации для решения вопроса. Порядок и условия обращения к образовательному омбудсмена определены постановлением Кабинета министров Украины от 06.06.2018 г. № 491.

Следующим шагом будет создание общественной сети.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины официально назначил директора школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена.

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