Пусть водитель трамвая расскажет, как обгонял, как подрезал: В Донецке произошло курьезное ДТП (Фото)

Сегодня, 3 ноября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в Кировском районе столкнулись трамвай и автомобиль ВАЗ-2110. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

ДТП произошло на стоянке у рынка «Сокол». Горожане считают, что в нем виноват водитель автомобиля, который неправильно припарковался.

Максим: «По-моему, это не дорожное транспортное, а парковочное транспортное происшествие, явно на парковке возле Сокола»;

Паша: «Ну, на 110-й сам виноват, парковаться надо нормально, нечего было близко к путям ставить машину»;

Игорь: «Ну, это бывает. Главное, чтоб люди не пострадали, а металл поправить можно»;

Сергей: «Понакупят трамваев, а ездить не умеют.…»;

«Дрюня»: «Трамваю все равно, он по-любому прав»;

Дмитрий: «Ну, теперь пусть водитель трамвая расскажет всем, как обгонял и как подрезал».

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