Упрощение КМУ регистрации фактов рождения и смерти на неподконтрольном Донбассе не решает проблему, – правозащитники

Процедура, по которой Кабинет министров Украины упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса, по сути никак не решает проблему. К такому мнению пришли правозащитники, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

Так, на сайте КМУ появилось сообщение, что правительство урегулировало процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно неподконтрольных украинской власти территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей. Согласно пока неопубликованного постановлению, специально созданная комиссия будет рассматривать вопрос подтверждения фактов рождения и смерти на НКТ, изучать обстоятельства каждого дела и выдавать заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом Государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) рождения или смерти. «Несмотря на то, что пока нет полного текста документа, в УХСПЧ считают, что по сути эти изменения никак не решают проблему», – говорится в сообщении.

«Административная процедура документирования рождения и смерти на временно оккупированных территориях стала по сути третьей процедурой для жителей временно оккупированных территорий. Но она не более доступна, чем судебная процедура, и, скорее всего, люди и дальше будут пользоваться именно судебной процедурой», – комментирует постановление правозащитница Дарья Свиридова.

Правозащитники отмечают, что изменения действительно основаны на принципах международного права и соответствуют позиции Международного Суда ООН в Консультативном заключении «Юридические последствия для государств по продолжающемуся присутствию Южной Африки в Намибии» 1971 года, а также выводам Европейского суда по правам человека по делу «Лоизиду против Турции» (Loizidou v. Turkey, 18.12.1996, §45), «Кипр против Турции» (Cyprus v. Turkey, 10.05.2001) и «Мозер против Республики Молдовы и России» (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia , 23.02.2016).

В то же время, правозащитники отмечают, что более целесообразным было отдать предпочтение проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения административной процедуры государственной регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях Украины», инициатором которого они были в 2018 году. Сейчас этот законопроект проходит согласование в правительстве.

«Этим законопроектом предусматривается административная процедура как для документов, выданных оккупационными властями на территории Крымского полуострова, так и территорий ОРДЛО*. То есть, в нем аналогичный порядок предусмотрен и для крымчан, в отличие от суженого по субъектам обращения порядка, закрепленного в новом Постановлении КМУ. Кроме того, процедура, предусмотренная законопроектом, предусматривает возложение обязанности по выдаче соответствующих документов не на Комиссии, а на РАГСы, что еще больше упрощает порядок получения украинских документов гражданам, проживающим на оккупированных территориях», – объяснил правозащитник Максим Тимочко.

Поэтому УХСПЧ настаивает на внесении изменений в законодательство и на введении именно административной процедуры для всех жителей НКТ через механизмы РАГСов.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: