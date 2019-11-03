В УСЗН рассказали кого могут лишить социальной помощи

Если при обращении за назначением госпомощи получатель предоставил или скрыл информацию о доходах или имущественном состоянии своей семьи, то его лишают пособия. Об этом сообщила главный государственный социальный инспектор Константиновского УСЗН Элла Холодова.

По ее словам, прекратить выплату госпомощи могут при сокрытии доходов (это проверяется по данным государственной фискальной службы). Если человек имеет земельный пай, но не указал его в декларации. Или в семье в наличии имеется два транспортных средства. Может, и жилья быть два, а наличие второго семья скрыла.

Также она отметила, что социальные инспекторы проводят проверки материально-бытовых условий проживания если одинокие пенсионеры имеют лишнюю площадь. И в зависимости от этого 30% субсидируют лишней площади. Или, к примеру, если у человека зарплата меньше минимальной, тогда социальный инспектор также выходит для составления акта обследования на дом и составленный акт передает на комиссию. Малообеспеченные семьи проверяем в том случае, когда фактическое проживание членов семьи не соответствует их регистрации. И если один из родителей не работает, то инспекторы выясняют причину и, если она уважительная, например, человек очень болен, то комиссия в исключительных случаях может назначить выплату ГСП при наличии справки из больницы.

«Проверяем мы и семьи, где зарегистрированы члены семьи, которые фактически проживают на территории, не подконтрольной Украине. В этом случае в акте обследования необходима подпись двух соседей, подтверждающих фактическое проживание», – пояснила она.

Источник: ZI

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