Кошевой рассказал, почему его мать до сих пор живет в «ЛНР» (Видео)

Мать актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого до сих пор живет за линией разграничения в неподконтрольном украинской власти Алчевске (Луганская обл.). Об этом актер признался в интервью Дмитрию Гордону.

«Она не хочет оттуда уезжать, потому что там похоронен отец, там еще бабушка живет и ее родная сестра с мужем», – сказал он.

Причем Евгений предлагал матери выехать на подконтрольную территорию. «После смерти отца и после того, как началась война, я сразу предлагал. Но они прожили месяц в Харькове, что-то ей не понравилось, и она уехала обратно», – пояснил он.

То, что родные находятся за линией разграничения, для Кошевого – постоянная рана. «Я же живой человек, и думаю об этом каждый раз, когда она приезжает. И когда она уезжает, думая постоянно, чтобы ничего не случилось», – поделился актер.

Кошевой рассказал, что его родные, соседи, знакомые в Луганске продолжают смотреть украинские программы. «Качают из интернета программы, тот же "Квартал". Они смотрят. И думаю, что к людям возвращается сознание того, что выбор их был неправильный», – отметил он.

При этом семья родного брата Дмитрия (старше Евгения на 7 лет) выехала из Алчевска сейчас живет в Харькове «благодаря нашим друзьям». Сам Дмитрий Кошевой работает электриком в Германии. «У него там допуск до 6000 Вольт, поэтому там такие люди ценны», – сказал актер, добавив, что в Германии брат хорошо зарабатывает.

Кошевой подчеркнул, что ему хочется увидеть родной Алчевск, и Луганск, где он учился: «Думаю всем, кто связан с Донбассом, хочет увидеть его мирным. И чтобы поуходили оттуда "эрэвцы". Мне снится иногда [Алчевск] – улицы, школа. И Луганск тоже снится».

Но у Кошевого нет четкого понимания, как установить мир на Донбассе. Он акцентирует, что «надо выгнать оттуда Российскую Федерацию», но как это сделать – пока не понятно. «Это все очень сложно. [Донбасс] – это больная тема и не только для меня. Не знаю, я не знаю, как с этим справиться», – заключил он.

Как сообщалось ранее, родители нового губернатора Донецкой области Павла Кириленко проживают в «ДНР», а родной брат служит в структурах «министерства госбезопасности ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Дмитрия Гордона»

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