Андрей Романий: Закончится война, и я расскажу намного больше…

Несмотря на то, что родился и получил первое профессиональное образование в Днепропетровске, Андрей Романий – легендарный действительно дончанин. Заслуженный артист Украины, ведущий актер Донецкого академического украинского музыкально-драматического театра. Не только донецкому театру, но и самому городу Романий посвятил 26 лет жизни. Если бы не 2014-й год…

– Алло, Андрей? Я журналист регионального портала «Донецкие новости». Получила редакционное задание – сделать интервью. Когда Вам будет удобно пообщаться? Понимая Вашу занятость, можем поговорить по телефону…

– Только личная встреча!

С Андреем Романием встречаемся в Киеве возле метро «Позняки». Я заметила его издалека: статная фигура, уверенная походка и созерцательный взгляд. Кажется, он совсем не изменился. А любимцу публики без малого 50 лет. «Я не обращаю внимания на возраст. Важно – на сколько лет ты себя чувствуешь. По ощущениям мне сейчас не более 30-35 лет», – улыбается он.

Андрей буквально светится от счастья. «Я недавно стал дедушкой, в семье старшего сына родилась дочка, назвали ее Полиной. Каким я буду дедом? Любящим, конечно, и буду баловать ее. Но, к сожалению, на общение с внучкой у меня не будет хватать времени. Подарками буду компенсировать свою занятость. Так было и с детьми… Мои дети росли и растут без моего внимания – это одна из моих проблем. Каждое расставание с родными для меня маленькая смерть. Мне больно, что я не могу уделять им должного внимания. Еще острее боль от того, что младший сын растет в Донецке, и я могу с ним видеться очень редко», – с грустью говорит Андрей, расположившись на диванчике в одном из кафе.

Где начинается «дыра», там заканчивается Романий

В 1989 году после окончания Днепропетровского государственного театрального училища Андрей вместе с другом Михаилом Кришталем (который, кстати, работает в киевском Театре на Подоле) поехал в Донецк. Планировали, что Андрей поможет Михаилу в показе худсовету муздрамы и неожиданно для себя получил приглашение Марка Бровуна работать в театре. Первая роль и сразу главная – принц Тарталия в спектакле «Золотой апельсин».

За 26 лет служения в донецком театре Андрей создал разные образы: Мотл в «Поминальной молитве», Баберлей в «Донна Люция», Голохвастов в «За двумя зайцами», Хлестаков в «Ревизоре», Жорж Дюруа в «Милом друге», Джозефина в «В джазе только девушки», Джорж в «Кто боится Вирджинии Вулф?», Бернар в «Боинг-Боинг», Грег в «Ladies night. Только для женщин», Фредерик в «Бульваре преступлений». И еще множество ролей, благодаря которым донецкие зрители любят и помнят Андрея.

2014 год, как и для многих, – поворотный в жизни артиста. Романий не стал спокойно наблюдать за происходящим. В рамках фестиваля детского творчества «Золотая роза» в качестве режиссера он поставил рок-оперу «Ромео и Джульетта», премьера которой состоялась 18 марта. «Это был такой антивоенный спектакль-призыв, чтобы сложить оружие. Обращение к тем, кто пришел с войной в нашу страну, т.е. русским солдатам», – отметил Романий.

Где-то через пару месяцев с ним связались журналисты нескольких российских телеканалов. Андрей согласился пообщаться. «Подкупило то, что это должно было быть в прямом эфире, и я имел возможность рассказать правду. Но потом все переигралось, и в итоге мои слова порезали, переставили, как им было выгодно. Мы сначала пообщались о спектакле – этот фрагмент не изменили. Потом, конечно же, затронули тему войны. Я говорил о том, что давайте на корню прекратим этот конфликт. И этот момент пошел в эфир. А мой главный тезис – пусть русская армия, в лице кадыровцев, которые уже во всю разъезжали на бортовых КамАЗах по улицам Донецка, к нам не лезет, перестанет убивать украинских воинов и немедленно убирается обратно в Россию – напрочь проигнорировали. А потом выходит сюжет, сделанный как бы в прямом эфире. Им не удалось перекрутить мои слова настолько, чтобы зритель подумал, что украинская армия стреляет по мирным жителям Донбасса. Но они вырезали самую суть моего выступления – война началась с вторжения русских солдат на украинскую территорию», – объяснил режиссер-постановщик антивоенной рок-оперы.

В июле 2014-го Андрея пригласили на работу в Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Предложения поступали и от других театров. «Но я принял приглашение от театра имени Франко. Признаюсь, отказаться от такого было бы с моей стороны большой глупостью. Тем более, руководство учитывало специфику моего положения – мне какое-то время было необходимо работать и в Киеве, и в Донецке. Играл на столичной сцене, брал сумку и на автобусе ехал в Донецк. Там репетировал, выступал, вводил вместо себя других актеров. Но выбирать на тот момент особо не было из кого, потому что многие с началом войны ушли из театра. Но потом, правда, часть вернулась, т.к. не смогли найти себе применение. Большинство убегало от войны, я же ушел по идеологическим соображениям», – акцентирует собеседник.

Имя Андрея Романия исчезло с афиш донецкого театра в апреле 2015-го. В этот момент руководитель Наталья Волкова (она же дочь ныне покойного художественного руководителя муздрамы Марка Бровуна) переоформляла документы на театр. В итоге, из названия исчез «украинский национальный» и появился «республиканский».

«Наталья сказала мне, что надо определяться, остаюсь я или пишу заявление об увольнении по собственному желанию. На что я ответил – где начинается "дыра", там заканчивается Романий. Она понимала, что я не останусь. В театре все знали о моей стойкой и непоколебимой проукраинской позиции. Так должно быть у любого здравомыслящего человека, но на деле оказалось совсем иначе. Знаете, я же до сих пор никакие документы так и не подписал. В моей трудовой книжке нет записи о том, что в апреле 2015 года я перестал работать в Донецком театре», – поделился актер.

Накануне отъезда в Киев Романий пригласил к себе домой тех коллег, с кем у него были хорошие отношения. За столом они вспоминали яркие моменты театральной жизни. «Помню, кто-то тогда сказал, что поражается моей смелости, на что я ответил – смелость, это начало победы. А о прощальном вечере в театре, как это обычно бывает, и речи быть не могло. Меня многие невзлюбили. Мало того, что я уехал, так еще и успешно. Меня пригласили в главный театр страны, где сразу же дали играть. Параллельно были съемки в кино, а еще и учеба в институте (получал профессию режиссера, – авт.). Некоторым хотелось, чтобы я скулил и плакал от отчаянья, а главное, пожалел, но это не мой стиль жизни», – улыбнулся артист.

Первый состав уехал, второй – выгнали

Специально за ситуацией в донецком театре при «ДНР» Андрей не следит, но периодически поступает информация от бывших коллег.

Говорит, что для него было настоящим шоком известие об увольнении главного дирижера муздрамы Евгения Кулакова. «Формальная причина была смешная, ведь по факту все понимали – человека убрали за то, что он помнит прежний довоенный театр, организацию рабочего процесса, уровень исполнителей. И его позиция просто не совпадала с той, что происходит на данный момент», – рассказывает актер.

«Сейчас там, по сути, театр третьего состава. Первый состав уехал, второй – выгнали. В итоге остались те, у кого раньше были незначительные роли, актеры, дублировавшие основной состав или набрали неподготовленную молодежь. В общем, кого смогли», – говорит Андрей.

При этом дополняет, что определенный процент талантливых, творческих людей там тоже остался. Кто-то вернулся в Донецк из-за невостребованности, а кому-то было страшно уезжать в неизвестность. «Например, Василий Маслий, прекрасный человек и талантливейший постановщик. С ним всегда было очень приятно и интересно работать. От его креативов порой просто крышу сносило. Он, кстати, и осуществляет фактическое руководство театром», – продолжил актер.

«Театр пытался поставить с новыми актерами "Милый друг". Прошел год, и спектакль сняли, потому что он сложный в плане актерского мастерства, а достойных профессиональных артистов у них нет. Такая же история произошла и с некоторыми другими спектаклями, например, "За двумя зайцами", хотя я могу ошибаться», – анализирует Романий.

Сейчас в репертуаре «республиканского» драмтеатра постановки, которые в довоенное время шли на украинском языке, переведены на русский. То, что ранее все спектакли шли на государственном языке, – заслуга тогдашнего художественного руководителя театра Марка Бровуна. Андрей в корне не согласен с тем, что в «ДНР» из него делают «русского идола», ведь на самом деле это не так. «Марк Матвеевич на худсоветах настаивал общаться на украинском языке. И даже, какое-то время на общих собраниях он говорил, что в стенах театра должен звучать исключительно украинский язык. Вне театра – говорите на каком угодно. Мало того, он сам не стеснялся прибегать к услугам педагога по украинской речи. Помню, как я рассказал о своей идее поставить спектакль, специфика которого заключалась именно в разговорной русской речи. Бровун говорил, что ни в коем случае: "Андрей, ты же работаешь в украинском национальном театре и тут язык только украинский". Он сделал исключение только для булгаковской "Зойкиной квартиры" и чеховских рассказов, но только потому, что это украинские авторы, писавшие на русском языке. А все остальные спектакли шли на украинском языке. Марк Матвеевич к этому шел с 1994 года», – вспоминает актер.

При «ДНР» Донецкому музыкально-драматическому театру присвоили имя Бровуна. Но Романий считает недальновидным решение назвать в честь мастера театр в непризнанной «республике». «Его именем должен называться украинский национальный театр, который он создал. Тем более что, последним премьерным спектаклем был "Слепой" (реж. И. Матиив), поставленный к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Премьера состоялась в мае (!) 2014 года. А на худсовете по поводу приема спектакля Наталья Волкова декларировала, что это незыблемая позиция нашего национального театра. Так, когда врали? Тогда или сейчас? Ведь не стыдно было получать ордена и звания. Почему же в 2014-2015-м к званию "заслуженный" стыдно было добавлять "Украины"? Постеснялись или испугались? Видно, прав был Фукидид – "страх отнимает память". Но не стоит забывать, что насколько человек побеждает страх, настолько он человек», – размышляет собеседник.

Твій шлях лежить через театр Франка

Итак, с 2014 года профессиональная жизнь Романия связана с Национальным академическим драматическим театром им. Ивана Франко. Хотя шанс работать на главной сцене страны был у него и раньше.

Своей самой большой ошибкой он считает отказ от переезда в Киев в далеком 1998 году. «Уже прошло более 20-ти лет, а я до сих пор жалею, что не принял правильное решение. Богдан Ступка был руководителем театра имени Франко, говорил мне: "Зрозумій, Андрій, твій шлях лежить через театр Франка. Чим скоріше ти це зрозумієш, тим менше часу ти прогаєш". И когда мы периодически встречались на различных театральных фестивалях, Ступка все спрашивал: "Ну, то що, коли вже до мене?". Если бы тогда переехал, я бы гораздо больше успел и больше бы имел. Кто тому виной? Как бы это странно не звучало, но виной тому человек, которому я многим обязан. Человек, который уверовал в меня. Человек, который дал мне шанс. Это Марк Матвеевич Бровун. Он сделал все для того, чтобы я никуда не уехал из Донецка. Он был хорошим манипулятором. В пример приводил Михайя Волонтира (молдавский актер, сыгравший главную роль в фильме "Будулай", – авт.) – мол, смотри, человек живет в небольшом городе, работает в маленьком театре и такая звезда, и ты будешь точно таким же. А когда я заводил речь об учебе, он тут же загружал меня ролями, чтобы у меня было меньше времени для раздумий об отъезде», – вспоминает актер.

В 2012 году Романий сказал, что будет все-таки уходить из донецкой муздрамы, т.к. были сложные отношения с коллективом: «Успел уже написать заявление, которое Бровун при мне же порвал. Он тогда сказал: "Пройдет пару месяцев и все станет на свои места". На что я ответил: "Как только вас здесь не будет, уйду и я". И когда в октябре этого же года Марк Матвеевич умер, мне хотелось убежать. Но были запланированы спектакли, раскуплены билеты, и я не мог подвести зрителя. И к тому же вся ответственность за театр и людей, которые в нем работают, легла на плечи его дочери. Думал, какое-то время еще поработаю и все-таки решусь на переезд. А менее чем через 2 года началась война».

В тот день, когда подписал контракт с театром имени Франко, актер купил цветы и поехал на Байковое кладбище. «Подошел к могиле Богдана Ступки и сказал: "Откуда вы знали, что я все равно буду в этом театре? " И в тот момент я сам себе признался, что упущено время: 20 лет, столько возможностей и ролей. Мне тогда стало очень больно», – сетует он.

«Вы знали, что я стану франковцем»

На сцене главного театра страны Романий дебютировал в спектакле «Дівка. Українська love story» по пьесе Веры Маковий. Сыграл дядю Митрофана – неудачника, полубомжа. Седина, небритость, прищуренные глаза с покрасневшими веками, согнутая спина, рваный и растянутый свитер.

Андрей признается, что за многие годы работы ему никогда не приходилось играть такую возрастную и в тоже время маргинальную роль. «Эта роль для меня абсолютно необычна. Как правило, мои герои – успешные, лощеные, самоуверенные, а тут – абсолютная противоположность», – поделился он.

«Митрофан на перекуре»

В Донецке после каждого спектакля Андрей буквально тонул в цветах. Конечно же, он помнит первые букеты, подаренные уже на киевской сцене. «Их было сразу много. Дело в том, что на премьеру спектакля "Дівка. Українська love story" приехали зрители из разных городов Украины. Именно те, донецкие зрители, которые помнят меня по моему прошлому театру. Они списались в интернете и решили сделать мне сюрприз: поздравить меня с первым выходом на киевскую сцену. Люди буквально завалили меня цветами», – артист с благодарность вспоминает тот день.

«Я люблю зрителей, зрители любят меня»

Романий признается, что не ожидал, что в Киеве все сложится так хорошо, и что он быстро вольется в коллектив. «Но это, скорее, не моя заслуга, а тех людей, которые меня окружают в театре. Спустя некоторое время, председатель профкома театра, народный артист Украины Василий Мазур сказал: "Андрійчику, тепер ти вже наш, ти – франківець". Мне было очень приятно, потому что "франківці" – это особая каста. Мы отмечаем вместе премьеры, дни рождения, ходим друг к другу в гости. Все-таки уже 5 лет прошло», – говорит он.

В столичном театре Андрей был потрясен уважительным отношением к артистам. «Здесь у артиста не могут просто так забрать выходной день – это, например, надо согласовать с профкомом. Мы с вами встретились в понедельник, это мой законный выходной день. Поэтому меня ни под каким предлогом не могут вызвать на работу. А в Донецке последние лет семь на выходной день можно было ничего не планировать. Наверняка, ничего не изменилось с тех пор», – вздохнул он.

За эти 5 лет в столице у донецкого артиста появились новые роли и новые режиссеры. Это Лебедев в достоевском «Идиоте», (реж. Ю. Одинокий). Джордж, в спектакле «Все мои сыновья», по пьесе Артура Миллера, (реж. С. Мойсеев). Ляфлеш – в «Скупой, или Школа лжи» по одноименной пьесе Жана-Батиста Мольера, (реж. П. Ильченко). В «Трех товарищах» по Ремарку (реж. Ю. Одинокий) одна из главных ролей – бывший вояка, а ныне владелец автомастерской Отто Кестер. И другие.

У Андрея более 20-ти ролей в кино, продолжает он сниматься и сейчас. Иногда подряд идут спектакли и съемки, причем, в разных городах. Тогда, выручает самолет. Именно там артист учит тексты и строит планы. «Мне всегда было мало часов в сутках. Большую часть времени отдавал творчеству, а что оставалось – семье и друзьям. Так было и в Донецке, так есть и в Киеве», – говорит он.

Пьеса с чистого листа

Помимо загруженности в театре и кино, Романий реализует свой потенциал и как режиссер.

Решение обучаться режиссуре было вызвано отчасти войной. В 2014-м Андрей предполагал, что в связи со сложившейся ситуацией на Донбассе у него будет много свободного времени. И он решил использовать предоставленный шанс и поступил в Луганский институт культуры и искусства.

Романий давно стремился получить режиссерское образование: «Неоднократно просил у Марка Матвеевича разрешения поступить в вуз, чтобы получить режиссерское образование. Я чувствовал, что мне это нужно. Ведь бывали спектакли, в которых я, как актер, оказывался настолько беспомощным, что приходилось самостоятельно вникать в режиссерское дело, чтобы подтянуть до нужного уровня свое исполнение роли. Честно скажу, что в Донецке неоднократно приходилось работать со слабыми режиссерами, которые не могли до актеров донести свое видение. Хотя возможно, я не понял того, что пытался донести режиссер. Но Марк Матвеевич был против того, чтобы я учился. Он говорил: "Кто будет играть, если ты сейчас уедешь учиться? " А когда началась война, появилось больше свободного времени».

Но в начале лета 2014-го по телефонному звонку поступил в луганский институт. «Уже тогда шли боевые действия и студентов набирали без экзаменов, тем более, в том вузе меня хорошо знали. А буквально через месяц институт стал "республиканским". Я сразу же забрал документы – мне к званию Заслуженный артист Украины такое жуткое клеймо было без надобности», – объяснил Романий.

Андрей сразу же подал документы в этот же институт, только украинского образца. И как только подтвердили, что он является студентом второго курса заочного отделения, сразу же попросил о переводе в Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского. После окончания учебы (режиссура драматического театра) Андрей в этом же 2017 году поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. И в 2019 году Романий получил диплом режиссера-преподавателя драматического театра.

Оба вуза окончил с отличием. Полученные знания уже показал на практике, поставив спектакль «Метро». Сначала он вышел на сцене Харьковского театра «Арт&факт» благодаря поддержке режиссера Александра Школьника, который в почти за два десятка лет работы в донецкой муздраме поставил мегапопулярные и востребованные донецкой публикой спектакли «В джазе только девушки», «Lаdies Night. Только для женщин», «Зойкина квартира» и др.

«Метро» – отчасти по мотивам сценария фильма «Инцидент» Николаса Э. Баера. Люди находятся в замкнутом пространстве, собственно там происходит основное действо. Романий почитал сценарий, но он ему не понравился. «Он уже устарел: язык мне показался архаичным, персонажи – не очень узнаваемы. Плюс действие происходит в Америке в 60-е годы прошлого века. Сказал, что не буду работать с таким материалом, но харьковские коллеги настаивали. В итоге согласился, но с условием – перепишу сценарий. А по факту получилась самостоятельная пьеса с чистого листа. Попросил Ольгу Бесперстову помочь – я написал фабулу, а она первые диалоги. И я бесконечно признателен ей, за то, что помогла сделать первый шаг. В этом спектакле я многое дал на откуп актерам, сделал ставку на их индивидуальность. В процессе репетиций каждый исполнитель делал так сказать "заготовки" монологов своего героя, потом все это обсуждали индивидуально с каждым», – объяснил режиссер.

Этой весной, спустя 2 года после премьеры в Харькове, Андрей Романий поставил одноименный спектакль на сцене драматического театра в прифронтовом Мариуполе. «Генеральный директор театра Владимир Кожевников в одном из интервью как-то сказал, что абсолютным лидером является "Метро". Не скрою, мне было очень приятно это прочитать. Доволен, что мою дебютную режиссерскую работу так высоко оценили», – поделился Андрей.

Как режиссер Романий работает не только в Украине, но и за рубежом. «Когда я еду ставить спектакль за границу, то одна из миссий, которую на себя возлагаю, это рассказ из первых уст о том, что именно произошло на Донбассе и какую роль в этом играет Россия. Поэтому, немалую часть времени на пресс-конференциях уделяю российско-украинской войне», – отметил он.

Пресс-конференция перед премьерой в Словакии

У меня перед Донецком большой долг

Андрей мечтает о том, чтобы в Донецке вновь был поднят украинский флаг. Иногда он представляет, как приезжает на гастроли в родной город, как со служебного входа заходит в любимый театр, как проходит по широким коридорам, как сидит перед зеркалом в своей гримерке, как стоит на сцене, где беспрерывно собирал аншлаги на протяжении десятков лет.

«У меня перед Донецком большой долг. Долг, в первую очередь, перед зрителем, который меня любил. Были такие моменты, когда после спектакля возле служебного входа встречали поклонники и до машины несли на руках. Дарили столько цветов, что они были во всех комнатах в квартире, в коридоре. Зритель мне многое прощал. Я мог на сцене баловаться и хулиганить – импровизировать и подключать к этому зрителей. В тоже время это было очень избирательно и очень дозировано и, как мне кажется, очень цивилизованно и вкусно», – говорит Романий.

«Перееду ли в Донецк? Скорее всего, нет. Не готов променять то, что сейчас имею. У меня очень интересная и насыщенная жизнь. Донецк, как руку, я не обрубил и не говорю, что никогда больше не вернусь. Но то, что я сейчас имею здесь, с лихвой компенсирует отсутствие Донецка в моей жизни», – признался артист.

Андрей уверен, что в украино-российской войне победа будет на нашей стороне. К сожалению, по его прогнозам, победа будет еще не скоро. «Россию ждут глобальные катаклизмы, и она больше не сможет на себе нести такой груз, как псевдореспублики. И это касается не только "Л-ДНР", но также Абхазии, Приднестровья. Путинская Россия учит весь мир, как делать так, чтобы за свои поступки оставаться безнаказанным. И многие страны, увы, этот опыт перенимают. Наступит время, и Россия сама же попадет в свои расставленные сети. Если же РФ решит сама уйти из Донбасса и заберет своих убийц, то это ее спасет. А если нет, то в скором времени России придется переключить свое внимание на свои восточные территории. Мне кажется, что Китай и Япония имеют виды на российские земли. И когда там развернется борьба, то России не будет уже никакого дела до Донбасса», – спрогнозировал артист, который также как и остальные полтора миллиона вынужденно стал переселенцем.

Когда мы уже прощались, Андрей улыбнулся и сказал: «Вот закончится война, и тогда я смогу рассказать намного больше…».

P.S.: Для иллюстрирования статьи заслуженный артист Украины «Донецким новостям» предоставил фотографии из личного архива, которые ранее не публиковались.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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