Даже с решением суда: Жители Донбасса умирают, не получив свои долги по пенсиям

Жители Донбасса продолжают умирать, так и не получив свои законные выплаты задолженности по пенсиям, несмотря на то, что по их делам уже есть решения судов. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«Только по нашим судебным делам около 40 человек умерли, уже имея на руках решение суда, но так и не получив свою пенсию», – сообщила она.

«Это очень тяжело для наших адвокатов, потому что они проникнуты этими жизненными историями, и чувствуют ответственность за этих людей. Когда они теряют граждан, которых они защищали, решение суда уже выполняется только в пользу наследников», – отметила Одинцова.

Представитель БФ «Право на защиту» рассказала, что Пенсионный фонд Украины продолжает не выполнять решения судов по выплате задолженности по пенсиям переселенцам, но есть исключительные случаи.

Эксперт сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти. При этом правозащитники опасаются, что украинские власти и, в частности, ПФУ, проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны.

В новом законопроекте правозащитники предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: