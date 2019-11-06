Мародеры помешали: Житель Донецка показал детский сад в Спартаке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в поселке Спартак в Ясиноватском районе и показал разрушенный детский сад.

Дончанин посетил ясли-сад № 20 «Колосок». Двор детсада был огорожен еврозабором, от которого осталось лишь несколько частей. На участках, где раньше играли дети, сохранилась ржавая лесенка, также осталась почти целая карусель.

Двухэтажное здание практически полностью разбито и разграблено мародерами.

Житель Донецка осмотрел игровые комнаты, спальни, кладовые, кухню и другие помещения на 1-м и 2-м этажах, где осталось то, что не вынесли мародеры. Они же разбирали расположенный по соседству частный дом, в тот момент, когда пользователь соцсетей под ником «Заброшки.Донецк» проводил съемку в детсаду. Как отметил мужчина, кадры получились бы еще более интересными, если бы не помешали орудующие поблизости мародеры.

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