Политолог назвал одну из главных проблем в достижении мира на Донбассе

Одной из главных проблем в урегулировании конфликта на Донбассе является недоверие сторон, и это касается не только процесса разведения сил и средств, но и ряда других вопросов. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Отведение сил в трех населенных пунктах – в Станице Луганской, где это уже состоялось, в Золотом, где завершено разведение, и Петровское, где оно планируется, это выполнение договоренностей 2016 года, которые касаются обеих сторон: и Украины, и противоположной стороны. Нет речи об отведении войск только с одной стороны», – напомнил он.

«Все ключевые политические решения об урегулировании конфликта на Донбассе принимаются на встрече лидеров в Нормандском формате. И первые и вторые Минские договоренности были достигнуты в Нормандском формате, а потом уже зафиксированы на уровне Трехсторонней контактной группы. То же самое касается обмена пленными. Сейчас это один из вопросов, который обсуждается», – отметил Фесенко.

По его мнению, в процессе урегулирования конфликта на Донбассе важную роль играют конкретные действия сторон в этом направлении. «Что касается окончания войны – давайте будет реалистами. Я – не сторонник оценивать готовность какой-то стороны к окончанию войны. У каждой будут свои субъективные критерии. Я сторонник того, чтобы оценивать конкретные действия», – заявил эксперт.

«В России считают, что Украина не хотела и не хочет прекращать войну. У нас не видят, что Россия хочет прекратить войну. С обеих сторон нет доверия, и это – одна из главных проблем в урегулировании конфликта на Донбассе», – добавил политолог.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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