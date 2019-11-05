В Украине хотят увеличить зарплаты работникам структур МВД

В госбюджете на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования безопасности на 12,4% и увеличение зарплат работникам этой сферы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, после презентации проекта госбюджета-2020 заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В целом бюджет будет 93 млрд грн», – отметил он.

«Будет увеличена заработная плата для Национальной полиции на 10%; для Национальной гвардии на 10%; для Государственной пограничной службы на 15%; для ГСЧС на 14%; для Государственной миграционной службы на 6%», – заявил Геращенко.

По его словам, сегодня зарплата патрульного полицейского в Киеве составляет 12,5 тыс. грн. «У нас некомплект патрульных полицейских в Киеве 30%, потому что зарплата водителя обычного маршрутного такси сейчас 15-17 тыс. грн, а рисков для жизни и здоровья у водителя маршрутного такси или грузовика значительно меньше, чем у патрульного полицейского, который должен выезжать на места убийства, разбоев, где он может погибнуть», – рассказал замминистра МВД.

«Реформа в том числе и в повышении заработных плат, чтобы мы могли увольнять плохих полицейских и нанимать хороших полицейских. Кроме того, это повышение качества материально-технического обеспечения», – пояснил Геращенко процесс реформирования полиции.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета на 2020 год в Украине увеличили затраты на безопасность и оборону.

Напомним, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

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