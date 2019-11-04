Сводка из зоны ООС за 3 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Песок и Пищевика – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем;

у Павлополя – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов;

возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево – из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;

у Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибром 82 мм обстреляли украинские позиции неподалеку Новолуганского.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 19 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 319 единиц. Обстрелам подверглись поселок шахты "Трудовская", "Вольво-центр", Александровка, Спартак на донецком направлении; поселок шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево на горловском направлении; Докучаевск, Петровское, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Куликово, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82-мм и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «в результате обстрела в поселке шахты "Трудовская" в доме по ул. Павлуновского повреждены кровля и хозяйственные постройки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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