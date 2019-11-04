Что нужно для возвращения Украине неподконтрольного Донбасса, – опрос

Для возвращения неподконтрольного украинским властям Донбасса нужно вести исключительно мирные переговоры. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации результатов соцопроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

«Когда речь идет о возможных путях возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то абсолютное большинство указывает на важность исключительно мирных переговоров. В этом вопросе можно было выбирать три альтернативы. Мирные переговоры отметили 66,2%», – сказала она.

«Несмотря на такое декларированное требование мирных переговоров, украинцы оказываются не готовыми к большинству компромиссов. Под компромиссами имеется ввиду то, что было озвучено в разное время в разных договоренностях, формулах, сценариях и так далее», – продолжила Осипчук.

По ее словам, среди непопулярных компромиссов украинцы выбрали изменение внешнеполитического курса или языковой политики, а также предоставление Донбассу особого статуса.

«Среди более популярных альтернатив – давление международного сообщества (12,6%) или альтернатива, если население этих территорий захочет жить в Украине (16,6%). Что каждый респондент вкладывает в эти ответы, нужно и дальше исследовать, но фактически этот вопрос показывает, что люди выступают за необходимость мирных переговоров, но не готовы воспринимать много компромиссов», – рассказала эксперт.

«В оценке последствий возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей респонденты были большими оптимистами относительно социально-политического развития, чем в отношении экономического развития», – отметила представитель Школы политической аналитики НаУКМА.

Так, согласно опросу о последствиях возвращения неподконтрольного украинским властям Донбасса под украинский контроль, ответы были следующими:

трудно сказать – 30,4%;

нанесет финансовый удар Украине – 22,2%;

станет толчком для социального и политического развития Украины – 20,9%;

будет способствовать восстановлению экономики Украины – 15,9%;

повлечет социальные и / или политические конфликты в Украине – 13,9%;

поможет восстановить добрососедские отношения с Россией – 9,3%;

ускорит вступление Украины в ЕС – 5,9%;

ускорит вступление Украины и полноценное членство в НАТО – 4,8%;

окончательно ухудшит отношения с Россией – 3,6%;

сделает невозможным членство Украины в НАТО – 3,2%;

воспрепятствует членству Украины в ЕС – 1,2%.

Фото: скриншот презентации результатов опроса

Эксперты выяснили, что думают украинцы об особом статусе Донбасса, об «Л-ДНР» и их признании, а также отношение респондентов к тем, кто работает в «органах власти» в «Л-ДНР» или воюет за незаконные вооруженные формирования.

*Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: