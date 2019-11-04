«Карпаты» – «Шахтер»: Цифры и факты

В 13-м туре чемпионата Украины «Шахтер» на выезде разгромил «Карпаты» (3:0). Шестой кряду поединок в Премьер-лиге «горняки» завершили всухую, а беспроигрышная серия команды насчитывает 42 матча, сообщает пресс-служба клуба.

Чутье Борячука. Андрей Борячук впервые в этом сезоне получил место в старте и сразу отличился. У нападающего уже 6 голов в 16 поединках за «Шахтер». Наиболее красноречива его результативность в пересчете на игровое время: воспитанник Академии «оранжево-черных» забивает каждые 97 минут.

10 раз кряду. «Шахтер» в 10-й раз подряд нанес «Карпатам» поражение в чемпионате. В этих встречах «горняки» забили 32 мяча при всего 5 пропущенных. В целом у команды теперь 37 побед в противостоянии с «зелено-белыми».

Ротация. В связи с плотностью графика Луиш Каштру провел широчайшую ротацию, сделав 10 изменений в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем.

Контроль и удары. Пиковые отрезки преимущества «Шахтера» во владении мячом: 1–15-я минута (83%) и 61–75-я (72%). В оба этих фрагмента поединка вошли голы. В среднем «оранжево-черные» владели мячом 66% игрового времени, 7 из 12 ударов пришлись в створ.

Польза Бондаря. В очередной раз очень качественный матч провел Валерий Бондарь. Воспитанник Академии «Шахтера» выиграл 12 из 13 единоборств (6 из 6 вверху) и уже привычно нес наибольшую угрозу в чужой штрафной при подачах стандартов. Также защитник отвечал за начало атак и отдал максимум передач в последнюю треть поля – 14 (11 точных).

Степаненко передал повязку Коваленко. Коваленко вышел на замену вместо Степаненко, приняв от Тараса капитанскую повязку, и сразу же отметился голом. Это его первый забитый мяч в текущем сезоне и уже 27-й за «Шахтер» в официальных матчах.

Шевченко не пропускает. Алексей Шевченко в 4-й раз защищал ворота «горняков» в чемпионате («Черноморец», «Мариуполь», «Львов», «Карпаты») и в этих поединках ни разу не пропустил. Во втором тайме отчетной встречи он ногой отбил опасный удар Деды.

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