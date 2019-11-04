«Формула Штайнмайера» и план «Б»: Назван возможный сценарий по Донбассу

Украине предложат турецко-курдский вариант решения конфликта на Донбассе, а «формула Штайнмаера» имеет более широкое значение и скрытый «нюанс» переговоров. Об этом рассказал политолог Виктор Небоженко.

«"Формула Штайнмайера" в отличие от решений каких-то крупных институтов, обладает пунктами "А" и "Б". Если не работает "формула Штайнмайера", работает другая формула – в явочном порядке меняется военно-политическая ситуация в конфликте. Начнем с Сирии, где отработали "формулу Штайнмайера", там начали с пункта "Б"», – сказал он.

По его словам, сирийская «формула Штайнмайера» – это «формула Трампа», но в Украине иная ситуация, поэтому в Сирии начали не с политической части, а с формирования зоны безопасности – пункта «Б».

«Скрытая "изюминка" "формулы Штайнмайера" – "соль" в том, что делать с украинско-российской границей, а не провести выборы под эгидой ОБСЕ. Это все мелочи, главное – кто будет контролировать границу», – отметил Небоженко.

«Я веду к Донбассу. Если у нас ничего не получится с Нормандским форматом и "формулой Штайнмайера", то будет включен план "Б", когда Россия скажет: "Мы выходим из Донбасса, но имеем полное право создавать зону безопасности на территории Донецкой и Луганской области по примеру зоны безопасности между Турцией и Сирией"», – продолжил политолог.

Эксперт считает, что создание зоны безопасности на границе Украины и России на Донбассе позволит президенту РФ Владимиру Путину «не выглядеть предателем» перед «Л-ДНР», которые к этому времени уже прекратят свое существование, поскольку эта территория вернется под контроль украинских властей, но со стороны государственной границы останется угроза российского вторжения.

«После "формулы Штайнмайера" нам предложат турецко-курдский вариант. Россия скажет: "Хорошо, мы не поддерживаем эти республики, и мы выходим, но оставляем за собой зону безопасности – контроль над украинской границей". Штайнмайер согласен, Трамп согласен, Украину заставят согласиться», – предположил эксперт.

Он уверен, что США и Россия договорились о решении конфликта на Донбассе, и президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, знает о такой договоренности.

Политолог также пояснил, почему «формула Штайнмайера» выполняет очень важную роль в мире в плане международных отношений и урегулирования вооруженных конфликтов.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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