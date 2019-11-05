Житель Донецка показал супермаркет, где люди стоят по два часа в очереди (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в обувном супермаркете в центре города. Мужчина показал цены в магазине и поделился своими впечатлениями.

Расположен гипермаркет обуви «Фабрика» недалеко от ЦУМа, в ТРЦ «Yellow». В нем – большой выбор недорогой обуви: есть женские осенние ботинки, зимние сапоги, ботфорты, кроссовки, туфли, домашние тапочки, мужские кроссовки, туфли, зимние и осенние ботинки, обувь для детей.

Помимо этого, в магазине можно купить полотенца, декоративные подушечки, обычные подушки, постельное белье, пледы, чемоданы, сумки. Есть отдел с детской одеждой. «Чем мне нравятся все эти магазины – ты можешь сам подойти, взять, примерить», – рассказал мужчина.

По словам «Виконсты», по торговым залам можно ходить 3-4 часа. «Это, наверное, самый большой обувной магазин по Донецку», – отметил «Виконста».

Покупателей – много. Дончанин сообщил, что в примерочную собралась очередь. «Людей полно», – сказал житель Донецка.

Еще один этаж в этом магазине отведен под одежду: продают белье, джинсы, рубашки, футболки, пальто, куртки и другое. «В "Континенте" меньше людей, чем здесь. И даже в "Донецк-сити". "Донецк-сити" – сам торговый центр немножко побольше», – отметил он.

Огромная очередь собралась и к кассе. «Это жесть», – прокомментировал дончанин очередь к кассе. Также он сообщил, что люди могут проводить в очередях по два часа, чтобы купить вещи.

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