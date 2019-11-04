«Горловка. Людей опять очень много»: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 ноября

По состоянию на 07:00 сегодня, 4 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках введенного режима «желтый», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 29,8 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7500 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6160 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5950 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2560 человек и 680 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7690 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/30;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:18. Горловка – Бахмут. Людей опять очень много. Очередь аж до туалета».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «8:22. "Каргилл". На выезд 105 основная, 64 льгота, пеших часа на 2 очередь».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Дмитрий: «6:21. Гнутово на ДНР в Мариуполь в 3 ряда до самого низа. Миллион перевозов. Четвертый ряд начинает строится, не знаю как встречка будет выезжать, все перекрыто»;

Дмитрий: «7:01. Октябрь, в Мариуполь очень хорошее движение. За полчаса 3 раза продвинулись, я за 3 провода почти на самый верх поднялся».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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