Депутат Госдумы РФ в районе разведения в Золотом: В Раде обратятся в СБУ (Фото)

На месте разведения сил и средств в Золотом был замечен депутат Госдумы России. В связи с его появлением в данном районе народный депутат от партии «Европейская солидарность», бывший первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко намерена обратится в Службу безопасности Украины. Об этом сегодня, 4 ноября, Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Кадры появления Алексея Журавлева попали в сеть и в СМИ:

«Теперь в Золотое, нарушая украинскую границу, незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом?», – прокомментировала Геращенко появление российского депутата в районе разведения.

Геращенко также сообщила, что готовит «запрос в СБУ, что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии». «Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не скрываясь, лазили россияне?», – пишет Геращенко.

Нардеп задается вопросом, значит ли это, что депутаты ВР тоже «могут ходить с инспекцией по позициям» незаконных вооруженных формирований. «Надо немедленно сформировать группу депутатов, и поедем», – резюмирует Геращенко.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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